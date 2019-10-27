VW готовится к разработке девятого поколения Golf

Volkswagen только несколько дней назад официально представил VW Golf нового (восьмого) поколения, но уже думает о разработке его девятого поколения.

Об этом рассказал Top Gear со ссылкой на Ларса Хентшеля из Volkswagen.

VW Group планирует в скором будущем выпускать много разных электромобилей. Переход на электрические технологии уже «убил» одного члена семейства Golf — e-Golf заменен на ID.3 (он построен на специальной платформе для электромобилей). Однако, это не означает, что Volkswagen полностью откажется от двигателей внутреннего сгорания. Этот немецкий автогигант будет выпускать такие машины и через десять лет.

Поэтому Golf девятого поколения, который появится в конце 2020-х годов, не обойдется без обычных двигателей внутреннего сгорания. Конечно, они будут более экологичными и экономичными, чем сейчас.