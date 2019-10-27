WD выпустила первые в мире SSD для хранилища данных

Western Digital представила три специализированных продукта для хранения данных. Новинки обеспечивают оптимальную производительность, долговечность и емкость для небольших и домашних офисов. Компания Western Digital выпустила ряд специализированных решений для работы на базе сетевой системы хранения данных (Network Attached Storage или NAS).

Решения включают в себя первые в мире твердотельные накопители WD Red, которые повышают производительность и возможности кэширования в системе NAS.

Новая линейка продуктов включает: WD Red SA500 NAS SATA SSD — емкостью от 500 ГБ до 4 ТБ (только 2,5 дюйма), лучшее решение для сетей 10GbE, кэширования в системах NAS, быстрого доступа к часто используемым файлам. Фактическая емкость может варьироваться в зависимости от операционной среды. Накопитель поддерживает базы данных OLTP, многопользовательские среды, рендеринг фотографий, редактирование видео разрешением 4K и 8K.

Жесткий диск WD Red NAS — емкостью до до 14 ТБ, предназначен для использования в системах NAS с 8 отсеками. Подходит для работы маленьких и домашних офисов в режиме 24/7, поддерживает нагрузку до 180 ТБ в год. WD Red Pro NAS Hard Drive — создан специально для профессиональных нагрузок NAS емкостью до 14 ТБ, WD Red Pro HDD поддерживает до 24 отсеков.

Согласно информации от производителя, цены на продукты линейки колеблются от €95 до €760, в зависимости от модели.