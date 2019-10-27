Центробанк Китая начал сертификацию цифровых платежей и блокчейн-продуктов

Народный банк Китая запустил программу сертификации оборудования и программного обеспечения для финансовых технологий, используемых в цифровых платежах с использованием блокчейна.

Об этом сообщает CoinDesk.

Система сертификации охватывает все продукты, которые могут быть вовлечены в технологии цифровых платежей, включая POS-терминалы, прикладное ПО, программы для пользовательских интерфейсов, средства безопасности и чипы.

Сертификат будет выдаваться после прохождения экспертизы и проверки на местах. В течение срока действия одобрения (3 года) соответствующие органы будут проводить выборочные проверки.

В настоящее время в списке центробанка 11 финтех-продуктов, и одним из них значится доверенная среда исполнения (TEE). Эта технология может помочь в создании «сети блокчейн-консорциума и проверки транзакций блокчейна при использовании для платежей», говорится в заявке.