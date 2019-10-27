"Метинвест" планирует инвестировать в экопроекты 670 млн долларов

Материнская компания международной вертикально интегрированной горно-металлургической группы “Метинвест” Metinvest B.V. (Нидерланды) намерена инвестировать в экологические проекты 670 млн долларов в 2019-2025 годы.

Об этом сообщил генеральный директор группы “Метинвест” Юрий Рыженков на Европейской конференции производителей стали (European Steel Conference-2019) в Милане.

Как сообщил Рыженков, в 2019 году ожидаемые капитальные инвестиции (Capex) в экологические проекты составят 121 млн долларов, в 2020 году – 126 млн долларов, в 2021 году – 192 млн долларов, в 2022 году – 108 млн долларов, в 2023 году – 54 млн долларов, в 2024 году – 44 млн долларов, в 2025 году – 25 млн долларов.

“CAPEX ожидаемых экологических проектов с 2019-го по 2025 год составит 670 млн долларов”, – рассказал он.

Справка Finance.ua:

“Метинвест” – крупнейший горно-металлургический холдинг Украины. Предприятия группы находятся, в основном, в Донецкой, Луганской, Запорожской и Днепропетровской областях.

Основными акционерами “Метинвеста” являются группа СКМ (71,25%) и “Смарт-холдинг” (23,75%), совместно управляющие компанией.