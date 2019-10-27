Без животных и детей: почему арендодатели перебирают квартирантами

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В Киеве арендовать самую дешевую однокомнатную квартиру стоит 6 тыс. грн. Это жилье без ремонта, далеко от метро, рассказал эксперт рынка недвижимости Сергей Костецкий.
“Чаще всего в столице арендуют квартиры стоимостью от 6 до 10 тысяч гривен в месяц. В крупных городах преимущественно снимают жилье от 4 до 8 тысяч гривен. Снять “однушку” возле метро, например, на Позняках стоит минимум 6500 гривен”, – объясняет Костецкий.
Самый дешевый вариант – аренда комнаты в квартире. Стоит 2-5 тыс. грн.
“Дешевле жить с хозяевами. Дороже вариант, когда жилье арендуют несколько квартирантов. Правда, владельцам выгоднее и безопаснее сдавать в аренду целую квартиру, а не отдельные комнаты”, – отмечает эксперт.
В Киеве на одного потенциального клиента приходится по 40 квартир для аренды.
“Много жилья сдают в новостройках. Обычно аренда таких квартир стоит дороже. Там новая техника, мебель, коммуникации. Хозяева, чтобы минимизировать потери, ищут квартирантов без детей, животных и вредных привычек. Хотят сдать жилье программистам или людям с постоянной денежной работой. Чем лучше ремонт, тем больше требований к потенциальным клиентам. Чем хуже условия, тем меньше требований”, – объясняет Костецкий.
По его словам, семьи с детьми преимущественно ищут однокомнатные и двухкомнатные квартиры. Без детей, холостые или студенты могут арендовать смарт-жилье.
“Ежегодно аренда квартир в среднем дорожает до 20% в гривне. Цена напрямую зависит от коммунальных тарифов, налогов на недвижимость”, – резюмирует Костецкий.
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