Эксперт рассказал, как возрастет цена на землю на старте реформы

На старте земельной реформы цена за гектар украинского чернозема в среднем по стране составит 1800-1900 долларов.

Об этом сказал советник Премьер-министра Украины по экономическим вопросам Алексей Мушак во время форума “Life after: Ключевые аспекты запуска рынка земли в Украине”.

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“Сейчас стоимость где-то 1600 долл. Если открывать рынок по начальной модели (без ограничений на право покупать землю – ред.), то средняя стоимость земли в Украине была бы где-то 2 тыс. долл. То, что уже сделали шаг назад и отказались от новых покупателей с иностранными инвестициями, думаю, на 10% начальную цену уменьшило. Соответственно, на старте земельной реформы цена на украинский чернозем в среднем по стране будет ориентировочно 1800-1900 долл.”, – сказал Мушак.

По его словам, ожидаемый экономический эффект от открытия рынка земли будет прежде всего в стабилизации украинской экономики.

“Если мы открываем рынок земли, то стабилизируем украинскую экономику, потому что у нас появляется новый актив, который стоит условно 50-60 млрд долл. Это означает, что гривна будет более стабильна, ведь появляется больше товара, который вы можете купить на гривну. Появится валютный капитал, с которым вы можете работать”, – информировал эксперт.

Также он сообщил, что ожидается существенное увеличение налоговых поступлений в бюджет Украины.