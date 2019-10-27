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Половина объектов жилищного строительства в Украине - рисковые (исследование)

Половина объектов жилищного строительства в Украине - рисковые (исследование)

Больше всего рисковых объектов жилищного строительства в Украине строится в Одессе – более 76% (из 161 объекта). На втором месте Киев – 55% (из 400 объектов).

Об этом говорится в данных исследования, проведенного компанией Monitor.Estate и “Украинским клубом недвижимости”.

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Эксперты проанализировали 1167 объектов жилищного строительства в Киеве, Киевской области, Днепре, Львове, Одессе и Харькове.

Наименьшее количество рисковых строек выявлено в Харькове – 42% (из 71 объекта) и Днепре – 47% (из 43 строек).

В целом по Украине более 50% всех возводимых объектов (более 550 строек), подпадают под критерии рисковых строек:

  • более 27% – строятся без разрешения на строительные работы;
  • 34% – строятся без лицензий на осуществление строительной деятельности;
  • 33% – строятся на землях без надлежащего целевого назначения или без кадастрового номера;
  • 24% – имеют налоговый долг;
  • 13% – находятся на стадии исполнительного производства.

Сейчас деятельность Государственной архитектурно-строительной инспекции почти полностью парализована до момента назначения нового руководителя. Разрешения на строительство не выдаются, как, собственно, и почти не вводятся в эксплуатацию уже построенные дома. Кроме этого, до сих пор в Киеве есть около 50 конфликтных объектов, реализация которых почти заморожена.

По материалам Mind
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