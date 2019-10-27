Прекращение транзита через Украину приведет к подорожанию газа в Европе на 20% - эксперт

Вероятное прекращение транзита украинской ГТС создаст на рынке Европы дефицит газа – 1,3 млрд кубометров в месяц в отопительный сезон, а необходимость замещения этих объемов повлечет подорожание газа на 20%.

Такой прогноз высказал в Facebook эксперт центра Разумкова Максим Билявский.

“Вероятная ситуация в Европе. При остановке украинского маршрута в отопительный сезон придется искать новые источники поставок 7,3 млрд кубометров природного газа в месяц. Мощность инфраструктуры позволит заместить 6 млрд кубометров. Это новые рынки продаж американского и норвежского газа. Дефицит газа в Европе приведет к повышению цен до 20%, в том числе для американского LNG. Непокрытый дефицит составит 1,3 млрд кубометров в месяц”, – написал Белявский.

Особенно остро дефицит ощутят на рынках Италии, Турции и балканских стран, а рост цен и дефицит приведет к увеличению стоимости газа на европейских хабах, прогнозирует эксперт.

“После этого повысится цена электроэнергии и угля. Потребители ЕС вынуждены будут дополнительно заплатить 7 млрд евро в течение первого квартала 2020 года. Ценовая ситуация стабилизируется через шесть месяцев или ранее при условии возобновления поставок российского газа через украинский маршрут”, – прогнозирует Билявский.

Эксперт также оценил возможное развитие ситуации в Украине.

“После возможной остановки транзита нужно будет открыть новые потоки газа для поддержания давления в системе и реальной диверсификации импортных поставок голубого топлива в Украину. Иначе Россия усилит свое влияние на Украину через поставки собственного газа на наш внутренний рынок. Поэтому главный акцент должен быть на сотрудничестве с Польшей, которая имеет LNG-терминал и в будущем подключится к норвежскому газу”, – отметил Билявский.

Он напомнил, что в Украине до 1 января 2020 года должен быть создан независимый оператор газотранспортной системы и созданы все предпосылки для подписания транзитного контракта с европейскими правилами.

“Если говорить конкретно о стратегической позиции, например, это может быть создание восточноевропейского газового хаба в Украине. Он станет инструментом влияния на европейский газовый рынок и ценовую конъюнктуру. Этому поспособствуют свободные мощности украинских газохранилищ, которые станут резервом американского и норвежского газа в Европе. Это позволит регулировать цены на европейском рынке. Таким образом будет создана конкуренция газовым хабам Германии и Австрии, которые продают в основном российский газ. Также такой хаб станет стимулом для наращивания собственной добычи и будет формировать индекс украинского газа”, – добавил Билявский.