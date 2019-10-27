Что надо знать ФЛП, который продает товары через интернет-магазин

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ФЛП может осуществлять торговлю через собственный интернет-магазин и при этом применять упрощенную систему налогообложения 2 или 3 группы.
Об этом сообщают в управлении Налоговой службы во Львовской области.
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Нормами Налогового кодекса Украины (НКУ) разрешена продажа товаров плательщиками единого налога как гражданам, так и субъектам хозяйствования.
Такие предприниматели имеют код вида экономической деятельности 47.91 – розничная торговля, осуществляемая фирмами почтового заказа или через интернет.
Какие нормы надо соблюдать. В случае осуществления деятельности через интернет-магазин предпринимателю следует придерживаться норм НКУ, регулирующего упрощенную систему налогообложения, в частности:
• контролировать объем дохода (2 группа – 1,5 млн грн, 3 группа – 5 млн грн в год);
• применять РРО после превышения объема продаж в 1 млн грн (для ФЛП, которые осуществляют продажу технически сложных бытовых товаров, подлежащих гарантийному ремонту, применение РРО является обязательным);
• осуществлять расчеты за отгруженные товары исключительно в денежной форме (наличной, безналичной).
30 октября депутаты внесли на рассмотрение парламента законопроект о повышении лимитов для ФЛП:
А предпринимателям 1 группы, которые оказывают бытовые услуги, – ввести 0% налога.
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