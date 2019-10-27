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По информации на 12:20, размещенной в Сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” меньше, чем “Продам” (41,977 млн и 42,987 млн гривен соответственно).
Количество актуальных предложений “Продам” больше, чем “Куплю” (45 и 34), максимальный курс продажи доллара 25,20 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 24,91-24,92 гривен за доллар.
На текущее время в Сервисе присутствуют 79 активных заявок по доллару на сумму 84,964 млн грн.
За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере.
*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.
Вниманию ПРОДАВЦОВ – 7 лучших заявок “Куплю”:
25,2000 – 7 777
24,9900 – 2 500
24,9200 – 10 000
24,9000 – 10 000
24,9000 – 10 000
24,9000 – 20 000
24,8900 – 30 000
Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:
24,9000 – 10 000
24,9100 – 7 000
24,9200 – 120 000
24,9200 – 15 000
24,9200 – 10 000
24,9200 – 15 000
24,9200 – 111 000
Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 24,9329 грн.
Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 24,8707 грн.
*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.
**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.
Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.
Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.
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