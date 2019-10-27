0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 45 0

На "теплые кредиты" в облцентрах выделили уже 105 млн грн

На "теплые кредиты" в облцентрах выделили уже 105 млн грн

Местные власти 22 областных центров выделили уже более 105 млн грн для дополнительного софинансирования “теплых кредитов” в 2019 году.

Об этом сообщает пресс-служба Госэнергоэффективности.

Читайте также: Кабмин сообщил, чем заменит теплые кредиты

“Более 105 млн грн выделили 22 города – областные центры на софинансирование “теплых кредитов”, – отмечается в сообщении.

Как взять теплый кредит

Среди городов в 2019 году больше всего выделили на софинансирование:

• Ровно – 15,5 млн грн;

• Николаев – 15 млн грн;

• Киев – 10 млн грн.

Справка Finance.ua:

Программой “Теплые кредиты” государство возмещает участникам:

  • 20% суммы кредита (но не более 12 тыс. грн) на приобретение негазовых/электрических котлов для физических лиц;
  • 35% от суммы кредита (но не более 14 тыс. грн) на приобретение энергоэффективного оборудования/материалов для физических лиц – владельцев частных домов;
  • 40% суммы кредита (но не более 14 тыс. грн. в расчете на одну квартиру) для ОСМД/ЖСК как юридических лиц, для общедомовых мероприятий.

Банки, осуществляющие возмещение через программу:

  • “Ощадбанк”,
  • “Укргазбанк”,
  • “ПриватБанк”,
  • “Укрэксимбанк”.
По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    РекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.