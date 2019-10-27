На "теплые кредиты" в облцентрах выделили уже 105 млн грн

Местные власти 22 областных центров выделили уже более 105 млн грн для дополнительного софинансирования “теплых кредитов” в 2019 году.

Об этом сообщает пресс-служба Госэнергоэффективности.

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“Более 105 млн грн выделили 22 города – областные центры на софинансирование “теплых кредитов”, – отмечается в сообщении.

Среди городов в 2019 году больше всего выделили на софинансирование:

• Ровно – 15,5 млн грн;

• Николаев – 15 млн грн;

• Киев – 10 млн грн.

Справка Finance.ua:

Программой “Теплые кредиты” государство возмещает участникам:

20% суммы кредита (но не более 12 тыс. грн) на приобретение негазовых/электрических котлов для физических лиц;

35% от суммы кредита (но не более 14 тыс. грн) на приобретение энергоэффективного оборудования/материалов для физических лиц – владельцев частных домов;

40% суммы кредита (но не более 14 тыс. грн. в расчете на одну квартиру) для ОСМД /ЖСК как юридических лиц, для общедомовых мероприятий.

Банки, осуществляющие возмещение через программу:

“Ощадбанк”,

“Укргазбанк”,

“ПриватБанк”,