На "теплые кредиты" в облцентрах выделили уже 105 млн грн

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Местные власти 22 областных центров выделили уже более 105 млн грн для дополнительного софинансирования “теплых кредитов” в 2019 году.
Об этом сообщает пресс-служба Госэнергоэффективности.
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“Более 105 млн грн выделили 22 города – областные центры на софинансирование “теплых кредитов”, – отмечается в сообщении.
Среди городов в 2019 году больше всего выделили на софинансирование:
• Ровно – 15,5 млн грн;
• Николаев – 15 млн грн;
• Киев – 10 млн грн.
Программой “Теплые кредиты” государство возмещает участникам:
Банки, осуществляющие возмещение через программу:
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