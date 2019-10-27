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Минфин продал облигаций внутреннего госзайма на 1,6 млрд

Минфин продал облигаций внутреннего госзайма на 1,6 млрд

На аукционах по продаже облигаций внутреннего государственного займа Министерство финансов привлекло в бюджет 1,6 миллиарда гривен, большая часть из которых – поступления от 2-летних ОВГЗ – 1,39 млрд.

Об этом свидетельствуют данные на сайте Минфина.

Трехмесячные ОВГЗ продали на 33,6 млн грн, а годичные бумаги с погашением – на 149 млн грн.

Средневзвешенные ставки доходности по размещенным облигациям составляли: по трехмесячным ОВГЗ – 15,35%; годичным – 14,27%; двухлетним – 14,64%.

По материалам Економічна Правда
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