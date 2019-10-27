В Киеве будут утром закрывать одну из станций метро

Начинается поочередный ремонт всех эскалаторов на станции “Золотые ворота”.

Проведение таких работ требует изменения в графике работы станции.

Об этом говорится в сообщении Киевского метрополитена в фейсбуке .

С 30 октября каждое утро в рабочие дни с 08:10 до 09:20 станцию будут закрывать на ВХОД.

В это время два рабочих эскалатора наклона (один в ремонте) будут поднимать пассажиров на ВЫХОД.

Плановый капитальный ремонт шести эскалаторов на «Золотых воротах» продлится до 9 февраля 2021 года.

Справка Finance.ua

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