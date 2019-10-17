Кабмин и операторы подписали соглашение о покрытии всей Украины интернетом

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Кабинет Министров подписал с 4 крупнейшими операторами мобильной связи меморандум о покрытии всей территории Украины сетью мобильного интернета.
Меморандум подписали во время инвестиционного форума в Мариуполе 29 октября.
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Меморандум правительство подписало вместе с крупнейшими мобильными операторами -компаниями “Интертелеком”, “Лайфсел”, “Водафон” и “Киевстар”.
“Сегодня подписали Меморандум с четырьмя крупнейшими мобильными операторами Украины о перераспределении частот. Операторы получат конкурентные условия, при которых будут соревноваться между собой за лучшее качество интернета. Как результат – у компаний будут новые возможности для инвестиций и расширения набора услуг. А у украинцев – качественная связь в селах и на дорогах”, – заявил премьер-министр Алексей Гончарук.
Он добавил, что правительство со своей стороны готовj оказать максимальную поддержку в этом процессе для мобильных операторов.
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