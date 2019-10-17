По информации на 12:20, размещенной в Сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” меньше, чем “Продам” (45,036 млн и 50,925 млн гривен соответственно).

Количество актуальных предложений “Продам” больше, чем “Куплю” (71 и 36), максимальный курс продажи доллара 25,20 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 24,95-24,96 гривен за доллар.

На текущее время в Сервисе присутствуют 107 активных заявок по доллару на сумму 95,961 млн грн.

За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере .

*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.



Вниманию ПРОДАВЦОВ – 7 лучших заявок “Куплю”:

25,2000 – 7 777

25,0000 – 10 000

24,9600 – 30 000

24,9500 – 33 333

24,9500 – 10 000

24,9400 – 133 333

24,9400 – 133 333

Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:

24,9500 – 10 000

24,9500 – 2 000

24,9500 – 20 000

24,9600 – 10 000

24,9600 – 23 000

24,9600 – 5 000

24,9600 – 30 000

Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 24,9994 грн.

Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 24,9339 грн.

*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.

**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.



Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.

Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.