Оценили возможные потери Украины из-за закона о криптовалютах

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В случае принятия Верховной Радой предложенного Офисом эффективного регулирования (BRDO) законопроекта о криптовалюте, Украина может потерять в течение следующих трех лет около 10 млрд грн. Такие расчеты сделал генеральный директор криптостартапа Remme, украинский предприниматель Александр Момот. И уточнил, что 4 млрд грн. из этой суммы – это недополученные платежи в бюджет.
По словам Момота, за последние три года он проинвестировал в украинскую экономику около 100 млн грн.
«Мы собрали инвестиции в прошлом году – 99% этих инвестиций из других стран, и эти деньги вложили сюда, в оплату труда украинцев. Мы тратим где-то $100 тыс. в месяц. 80% – фонд оплаты труда, эти люди потом приобретают товары и услуги, Украина получает в виде налогов в бюджет, допустим, 30-40% через НДС и т.д.», – написал Момот в своем Facebook.
Он отметил, что существуют разные криптостартапы по размеру. И привел такой пример: «В среднем возьмем 100 млн грн. инвестиций за 3 года, умножим на 100 стартапов, и получится результат – 10 млрд грн. потерь».
Он также сообщил, что получил письмо из Барселоны, в котором его команду приглашают переехать туда и платить налоги там.
«То есть я могу сесть в самолет, собрать моих 30 человек и улететь туда, дальше мне дают скидки на офисы, там есть мягкое регулирование, бесплатная помощь юристов и хорошие условия для ведения бизнеса в целом», – пишет Момот. И подчеркивает, что «другие юрисдикции конкурируют за людей, которые могут что-то создавать».
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