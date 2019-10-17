Как будет работать единый оператор лотерей - разъяснение Минфина

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В Украине предлагают ввести монополию на игорный бизнес, предложенный законопроектом №2285, который должен урегулировать азартные игры.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов в Facebook.
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Где это уже работает. Общемировая практика регулирования деятельности лотерей предусматривает наличие монополии для операторов лотерей. В большинстве стран Европы установлена такая монополия. В частности, речь идет об опыте Франции, Финляндии, Португалии, Бельгии, Венгрии, Великобритании, Австрии, Словакии, где действуют единые операторы лотерей.
Что это даст. Если законопроект примут, то все субъекты хозяйствования, которые соответствуют требованиям, установленным к оператору лотерей, смогут на равных условиях принять участие в электронном аукционе, стать победителем аукциона и получить лицензию на выпуск и проведение лотерей.
Напомним, рынок азартных игр в Украине будет регулироваться через:
• идентификацию игроков и финансовые санкции за неисполнение этого требования;
• ограничение места проведения азартных игр и их рекламы;
• лицензирование деятельности с платой за лицензии в зависимости от вида азартной игры, количества игрового оборудования и расположения игорного заведения;
• требования к финансовому состоянию организаторов азартных игр, чтобы обеспечить их финансовую стабильность и гарантирование выплат выигрышей;
• требования относительно соответствия игрового оборудования общепринятым международным стандартам.
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