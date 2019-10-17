ЕС предложил схему транзита российского газа

Европейская сторона предложила схемы, согласно которым Украина и Россия подпишут договор о транспортировке газа.

Об этом в ходе пресс-конференции сообщил министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель.

“У меня есть впечатление, что мы движемся в позитивном направлении. Европейские партнеры предложили схемы, по которым могут быть подписаны два договора: договор об интерконнекторе и договор о транспортировке. Мы полностью поддерживаем наших партнеров, учитывая четкую позицию Украины по обеспечению безопасности поставок в регионе, обеспечению стабильных поставок на европейские рынки, а также стабильных объемов, необходимых для работы газотранспортной системы”, – сказал министр.

По его словам, украинская сторона полностью поддерживает позицию европейских партнеров и продолжает деятельность по приведению украинского законодательства в соответствие с европейским и создание независимого оператора ГТС.

“Он (независимый оператор – ред.) будет подписывать эти договоры. Мы действительно будем работать в рамках европейского законодательного поля”, – отметил Оржель.

Российская сторона, в свою очередь, поднимала вопрос юрисдикции арбитражей и объемов поставки газа, сообщил министр.

“Это элемент пакетной позиции. Вместе с тем я хочу подтвердить, что вопрос транзитного договора не напрямую связан с другими пакетными договоренностями. Если мы будем говорить о других пакетных договоренностях, они должны быть выстроены на двусторонних интересах”, – добавил Оржель.