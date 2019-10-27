Как правильно оформить перерасчет пенсии

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В Пенсионном фонде Украины рассказали, как можно оформить перерасчет пенсии.
Об этом сказано Законе Украины “Об общеобязательном государственном пенсионном страховании”.
Перерасчет пенсии оформляется в случае:
• Возобновления выплаты пенсии;
• Переезда гражданина Украины на постоянное место проживания за границу;
• Начисления пенсионных выплат по договоренности (оформляется на срок не более 1 года и может быть переоформлен спустя год);
• Выплаты части пенсии лица, находящегося на полном содержании Украины, на нетрудоспособных членов семьи.
Чтобы оформить перерасчет пенсии:
Пенсионер должен подать заявление по месту учета. Также такое заявление можно подать на портале электронных услуг ПФУ.
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