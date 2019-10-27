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Как правильно оформить перерасчет пенсии

Как правильно оформить перерасчет пенсии

В Пенсионном фонде Украины рассказали, как можно оформить перерасчет пенсии.

Об этом сказано Законе Украины “Об общеобязательном государственном пенсионном страховании”.

Вторая пенсия с Приват24

Перерасчет пенсии оформляется в случае:

• Возобновления выплаты пенсии;

• Переезда гражданина Украины на постоянное место проживания за границу;

• Начисления пенсионных выплат по договоренности (оформляется на срок не более 1 года и может быть переоформлен спустя год);

• Выплаты части пенсии лица, находящегося на полном содержании Украины, на нетрудоспособных членов семьи.

Чтобы оформить перерасчет пенсии:

Пенсионер должен подать заявление по месту учета. Также такое заявление можно подать на портале электронных услуг ПФУ.

Справка Finance.ua:

  • Средняя пенсия в 3 квартале 2019 года составила 3019 гривен.
  • По данным опроса компании Research & Branding Group, желаемый размер пенсии для пенсионера – 11 041 грн.
  • Узнать о своем пенсионном стаже можно здесь.
По материалам Finance.UA
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