Государственные учреждения купили через Prozorro Market товаров на 2 млн грн

Государственные учреждения купили через Prozorro Market товаров на 2 млн гривен.

Об этом говорится на сайте Prozorro Market .

С апреля 2019 года, когда начал работать онлайн-магазин Prozorro Market, было куплено офисного оборудования на 1,4 млн грн, горючего на 576 тыс. грн и медоборудования на 34 тыс. грн.

Области – лидеры по закупкам через Prozorro Market

Первое место сохраняет Киев и область – было закуплено товаров на 990 тыс. грн.

Херсонская область – закуплено товаров на 500 тыс. грн

Днепропетровская область – закуплено товаров на 295 тыс. грн.

Справка Finance.ua

Преимущества Prozorro Market

Покупка товаров без объявления тендера, как в обычном интернет-магазине: заходите в каталог, выбираете товар, кликаете “Приобрести”, ждете доставку.

Все поставщики, разместившие свой товар в Prozorro Market, уже прошли квалификацию администраторов каталога (ГУ “Профессиональные закупки» или ГП “Медицинские закупки Украины” в зависимости от типа продукции).

Заказчику не нужно проводить отбор и процедуру квалификации.

Новый инструмент дает возможность закупать быстро и без тендера, при этом соблюдать принципы осуществления закупок, предусмотренные в статье 3 Закона.