Государственные учреждения купили через Prozorro Market товаров на 2 млн грн

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Государственные учреждения купили через Prozorro Market товаров на 2 млн гривен.
Об этом говорится на сайте Prozorro Market.
С апреля 2019 года, когда начал работать онлайн-магазин Prozorro Market, было куплено офисного оборудования на 1,4 млн грн, горючего на 576 тыс. грн и медоборудования на 34 тыс. грн.
Области – лидеры по закупкам через Prozorro Market
Преимущества Prozorro Market
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