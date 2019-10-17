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Государственные учреждения купили через Prozorro Market товаров на 2 млн грн

Государственные учреждения купили через Prozorro Market товаров на 2 млн грн

Государственные учреждения купили через Prozorro Market товаров на 2 млн гривен.

Об этом говорится на сайте Prozorro Market.

С апреля 2019 года, когда начал работать онлайн-магазин Prozorro Market, было куплено офисного оборудования на 1,4 млн грн, горючего на 576 тыс. грн и медоборудования на 34 тыс. грн.

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Области – лидеры по закупкам через Prozorro Market

  • Первое место сохраняет Киев и область – было закуплено товаров на 990 тыс. грн.
  • Херсонская область – закуплено товаров на 500 тыс. грн
  • Днепропетровская область – закуплено товаров на 295 тыс. грн.

Справка Finance.ua

Преимущества Prozorro Market

  • Покупка товаров без объявления тендера, как в обычном интернет-магазине: заходите в каталог, выбираете товар, кликаете “Приобрести”, ждете доставку.
  • Все поставщики, разместившие свой товар в Prozorro Market, уже прошли квалификацию администраторов каталога (ГУ “Профессиональные закупки» или ГП “Медицинские закупки Украины” в зависимости от типа продукции).
  • Заказчику не нужно проводить отбор и процедуру квалификации.
  • Новый инструмент дает возможность закупать быстро и без тендера, при этом соблюдать принципы осуществления закупок, предусмотренные в статье 3 Закона.
  • Быстрое решение форс-мажоров. Например, сломался ноутбук, вы сможете без лишних хлопот выбрать поставщика, который продаст вам новый.
По материалам Finance.UA
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