0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 184 0

В "Укртелекоме" рассказали, когда смогут подключить села к интернету

В "Укртелекоме" рассказали, когда смогут подключить села к интернету

Темпы подключения сел к высокоскоростному оптическому интернету “Укртелекома” по итогам девяти месяцев увеличились в два раза. Сейчас оператор связи предоставляет услугу доступа к интернету в более чем 2340 населенных пунктах. Ускорить процесс, необходимый также для реализации программы Государство в смартфоне, помогло бы, в частности, погашение задолженности перед компанией местных органов власти.

Об этом в ходе пресс-конференции по итогам трех кварталов сказал директор ПАО “Укртелеком” Юрий Курмаз, пишет Сегодня.

Читайте также: В Минцифры анонсировали запуск двух десятков услуг до конца года

По его словам, сумма долга составляет 161 млн грн.

“Порядок цифр может показаться на уровне общих доходов “Укртелекома” от предоставления телекомуслуг не таким значительным. Однако этих денежных ресурсов “Укртелекому” было бы достаточно, чтобы провести оптику и обеспечить оптическим доступом к интернету порядка 150 небольших населенных пунктов райцентров, поселком городского типа и небольших сел”, – отметил он.

Помимо этого, оператор связи ожидает зеленый свет от власти на реализацию своего проекта устранения “цифрового разрыва”.

“Этих результатов удалось добиться без реализации программы устранения цифрового разрыва, которая была представлена командой “Укртелекома” в рамках развития цифровой экономики правительственным структурам, и которая сегодня обсуждается <…> Мы надеемся, если диалог у нас будет конструктивный с органами власти и местного самоуправления, то темпы могут вырасти”, – сказал директор компании.

Он также отметил рост доходов от предоставления интернет-услуг. Так, за год они выросли на 7% до 1,32 млрд грн. Сейчас оператор работает у больше чем 2340 населенных пунктах.

Наряду с этим в компании констатируют падение доходов от проводной телефонной связи. За три квартала они снизились на 7,8%. Это, в частности, связано с сокращением абонентской базы и кражами инфраструктуры, говорят в “Укртелекоме”.

В целом общий доход оператора связи по итогам девяти месяцев остается стабильным – почти 4,84 млрд грн. При этом доход от телекоммуникационных услуг составил 4,04 млрд грн. За отчетный период компания уплатила почти 1,4 млрд грн налогов и сборов в бюджеты разных уровней.

По материалам Сегодня
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика Личные финансы
Все, что мы знаем про:Укртелеком
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    РекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.