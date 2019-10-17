0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 435 0

Суд принял сторону компании Коломойского в споре с Приватбанком

Суд принял сторону компании Коломойского в споре с Приватбанком

Верховный суд в споре с государственным Приватбанком встал на сторону олигарха Игоря Коломойского. 10 октября отказался удовлетворить кассационную жалобу банка и оставил без изменений решение низших инстанций, которые отказали ему в признании кредиторских требований к «Днепроавиа» на 1,5 млрд грн. Об этом сообщается в Едином реестре судебных решений (дело № 904/8902/17). Саму же «Днепроавиа» связывают с группой «Приват», совладельцем которой является Коломойский.

Согласно материалам суда, Приватбанк требовал от компании средства и пеню по ряду кредитных договоров 2011-2014 годов. Верховный суд требования отменил, ссылаясь на свои же решения о признании этих соглашений частично недействительными.

Как погасить кредит в Приватбанке

Что же касается предыдущих инстанций, то стоит напомнить, что в мае 2019-го Центральный апелляционный хозсуд отказался удовлетворить апелляционную жалобу Приватбанка и оставил без изменений решение Хозсуда Днепропетровской области от 17 декабря 2018 года, которым национализированному банку отказали в признании его кредиторских требований к авиакомпании «Днепроавиа» на 1,5 млрд грн.

По материалам УБР
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Фондовый рынок
Смотри также
Весь рынок:Фондовый рынок
Все, что мы знаем про:ПриватБанк
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    РекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.