Суд принял сторону компании Коломойского в споре с Приватбанком

Верховный суд в споре с государственным Приватбанком встал на сторону олигарха Игоря Коломойского. 10 октября отказался удовлетворить кассационную жалобу банка и оставил без изменений решение низших инстанций, которые отказали ему в признании кредиторских требований к «Днепроавиа» на 1,5 млрд грн. Об этом сообщается в Едином реестре судебных решений (дело № 904/8902/17). Саму же «Днепроавиа» связывают с группой «Приват», совладельцем которой является Коломойский.

Согласно материалам суда, Приватбанк требовал от компании средства и пеню по ряду кредитных договоров 2011-2014 годов. Верховный суд требования отменил, ссылаясь на свои же решения о признании этих соглашений частично недействительными.

Что же касается предыдущих инстанций, то стоит напомнить, что в мае 2019-го Центральный апелляционный хозсуд отказался удовлетворить апелляционную жалобу Приватбанка и оставил без изменений решение Хозсуда Днепропетровской области от 17 декабря 2018 года, которым национализированному банку отказали в признании его кредиторских требований к авиакомпании «Днепроавиа» на 1,5 млрд грн.