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Что ждать от курса на этой неделе?

Что ждать от курса на этой неделе?

За неделю курс доллара к гривне умеренно вырос на всех сегментах валютного рынка на 0,2-0,7%.

Так, с прошлого понедельника официальный курс доллара США, устанавливаемый НБУ, вырос с 25,04 грн до 25,17 грн (+0,6%).

Спрос/предложение доллара на межбанке, по данным компании «Укрдилинг», за это же время выросли с 24,87/24,91 до 25,05/25,07 (+0,7%/+0,6%).

Средние курсы покупки/продажи наличного доллара в банках за неделю выросли с 24,80/25,11 до 24,84/25,15 (+0,2%). При этом спред между средней продажей и средней покупкой сохранился на уровне 1,2%.

После того, как доллар на межбанке перевалил за отметку 25 грн, его рост замедлился. Затем, во второй половине дня пятницы и утром понедельника курс и вовсе снижался. Тем не менее, потенциал роста валюты полностью еще не исчерпан, хотя его темпы будут весьма скромными, говорит Вадим Иосуб, старший аналитик Альпари.

По прогнозам эксперта, на начавшейся неделе стоит ожидать незначительного роста курса доллара к гривне.

“Доллар на межбанке может торговаться через неделю вблизи 25,2 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 24,9/25,2 грн”, – резюмирует Иосуб.

По материалам Finance.UA
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