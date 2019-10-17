В США представили зубную щетку с искусственным интеллектом (фото)

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Бренд Oral-B корпорации Procter & Gamble представил зубную щетку Genius X с искусственным интеллектом.
Об этом сообщает портал Business Wire.
“Зубная щетка Genius X с искусственным интеллектом от Oral-B поможет вам с определением необходимого времени для чистки зубов каждый день”, – говорится в сообщении.
Как сообщает портал, Oral-B после собрания данных с 2 тысяч сессий чистки зубов создала алгоритм, который поможет людям улучшить сам процесс чистки собственных зубов.
Так, когда пользователь начинает чистить зубы, в фирменном приложении на телефоне активируется таймер и подсказки, как следует дальше проводить процедуру.
Genius X также использует специальные сенсоры, которые отслеживают, не слишком ли сильно пользователь давит на эмаль и десны, и не слишком ли долго чистит он или она одно и то же место.
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