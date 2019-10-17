В НБУ объяснили детали проведения проверок банков относительно кредитных рисков

Работники НБУ, которые проверяют банки, не имеют отношения к предоставлению кредитов заемщикам и к возможным злоупотреблениям банков.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

“Национальный банк сообщает, что проводит проверки банковских учреждений, в частности относительно соблюдения адекватности расчета банком кредитных рисков требованиям законодательства Украины. Цель таких проверок – оценка кредитного риска банка в рамках действующего законодательства Украины. В то же время работники Национального банка, проводящие проверки банков, не имеют отношения к предоставлению банками кредитов заемщикам и к возможным злоупотреблениям банков с залоговым имуществом по таким кредитам и, соответственно, к нанесению банкам убытков в результате своей деятельности. Их задача – произвести оценку кредитного риска, а не устанавливать факт присвоения или совершения других злоупотреблений с залоговым имуществом”, – говорится в сообщении.

Кроме того, проверка сформированных банком “Богуслав” резервов проводилась Национальным банком гораздо позже (около трех лет после предоставления банком кредита), поэтому не могла быть связана с любыми злоупотреблениями с выдачей этого кредита, которые могут быть обнаружены в процессе следствия.

В Нацбанке напомнили, 25 октября 2019 года пресс-служба Прокуратуры города Киева распространила информацию об объявлении подозрения старшему экономисту департамента выездных проверок банков НБУ, который, несмотря на якобы отсутствие залогового имущества банка “Богуслав”, подписал акт о его проверке. Также сообщается, что действия работника Национального банка Украины квалифицированы по ч.2 ст.366 УК Украины (“Служебный подлог”).

Национальный банк заявлял о готовности всесторонне содействовать следствию, предоставляя, в частности, информацию о процедурах надзора и проверок банков.