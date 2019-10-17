0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 11 0

Jaguar создал электрический концепт-кар специально для игры Gran Turismo

Jaguar создал электрический концепт-кар специально для игры Gran Turismo

Одна из интересных особенностей легендарной игровой серии Gran Turismo — это категория Vision GT, куда реальные автопроизводители создают футуристический концептуальные автомобили. Теперь отличился Jaguar и анонсировал скорое появление в игре Jaguar Vision Gran Turismo Coupé.

Gran Turismo вышла эксклюзивно на PlayStation 4 около двух лет назад, но она до сих пор получает ежемесячные обновления с новыми трассами, погодными условиями, игровыми событиями и автомобилями. Jaguar Vision Gran Turismo Coupé должен появиться в игре от Polyphony Digital c ноябрьским обновлением.

Созданием автомобиля занимался Оливер Каттел, дизайнер в Jaguar Advanced Design. Он стремился дать концепту очертания легендарных гоночных машин Jaguar прошлого — C-Type и D-Type. А один из самых известных британских родстеров E-Type стал «донором» приборной панели Jaguar Vision Gran Turismo Coupé, передает ArsTechnica.

По материалам Технот
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Технологии&Авто
Смотри также
Весь рынок:Технологии&Авто
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    РекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.