Jaguar создал электрический концепт-кар специально для игры Gran Turismo

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Одна из интересных особенностей легендарной игровой серии Gran Turismo — это категория Vision GT, куда реальные автопроизводители создают футуристический концептуальные автомобили. Теперь отличился Jaguar и анонсировал скорое появление в игре Jaguar Vision Gran Turismo Coupé.
Gran Turismo вышла эксклюзивно на PlayStation 4 около двух лет назад, но она до сих пор получает ежемесячные обновления с новыми трассами, погодными условиями, игровыми событиями и автомобилями. Jaguar Vision Gran Turismo Coupé должен появиться в игре от Polyphony Digital c ноябрьским обновлением.
Созданием автомобиля занимался Оливер Каттел, дизайнер в Jaguar Advanced Design. Он стремился дать концепту очертания легендарных гоночных машин Jaguar прошлого — C-Type и D-Type. А один из самых известных британских родстеров E-Type стал «донором» приборной панели Jaguar Vision Gran Turismo Coupé, передает ArsTechnica.
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