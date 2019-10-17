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Toyota показала двухместный гоночный электрокар с виртуальной реальностью (фото)

Toyota показала двухместный гоночный электрокар с виртуальной реальностью (фото)

На Токийском автошоу Toyota показала концепт двухместного гоночного электрокара e-racer.

По словам главы компании Акио Тойода, e-racer разрабатывался как «конь будущего», передает Тор Gear. По его мнению, автомобили будущего будут похожи на лошадей, как минимум в гоночной среде.


Фото: topgear.com

Точных технических спецификаций на выставке не сообщили, но электромобиль получит полуавтономную систему помощи в вождении и будет оснащен виртуальной реальностью.


Фото: topgear.com

По материалам Технот
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