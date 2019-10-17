Chrome OS 80 упростит загрузку приложений Android из сторонних источников

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Устройства Chromebook могут запускать приложения для Android, но в основном только из магазина Google Play. Если же пользователь хочет установить что-то из сторонних источников, нужно переключить устройство в гораздо менее безопасный режим разработчика и/или запустить приложения с привязанного смартфона. Однако версия Chrome OS 80 позволит упростить этот процесс.
По данным Google, Chrome OS 80 позволит разработчикам развёртывать приложения непосредственно на своих собственных устройствах Chromebook. Однако эта функция не позволит конечным пользователям загружать Android-приложения. Технически это вовсе не загрузка сторонних приложений в традиционном смысле загрузки и установки APK-файла, а установка собственного приложения с использованием инструментов разработчика Google на том же Chromebook, на котором, вероятно, оно и было создано.
Это означает, что это не совсем та долгожданная функция сторонней загрузки приложений, о которой ранее говорилось во время проведения Google Android Dev Summit. Возможно, в будущей версии Chrome OS появится поддержка загрузки сторонних приложений, но это будет не в Chrome OS 80.
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