Сколько монет номиналом 1, 2 и 5 копеек уже вывели из обращения

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После прекращения оборота мелких монет номиналами 1, 2 и 5 копеек Национальный банк изъял почти 10 миллионов штук таких монет.
“За период с 01.10.2019 по 23.10.2019 включительно из оборота изъято почти 10 млн штук вышеупомянутых монет”, – говорится в сообщении.
В Нацбанке добавили, что большинство мелких монет все еще остаются на руках у украинцев.
Всего в обороте находится около 5,71 миллиарда монет мелких номиналов, из которых больше всего монет номиналом 1 копейка. Их в украинцев 2,43 миллиарда штук.
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