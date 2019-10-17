Сколько монет номиналом 1, 2 и 5 копеек уже вывели из обращения

После прекращения оборота мелких монет номиналами 1, 2 и 5 копеек Национальный банк изъял почти 10 миллионов штук таких монет.

“За период с 01.10.2019 по 23.10.2019 включительно из оборота изъято почти 10 млн штук вышеупомянутых монет”, – говорится в сообщении.

В Нацбанке добавили, что большинство мелких монет все еще остаются на руках у украинцев.

Всего в обороте находится около 5,71 миллиарда монет мелких номиналов, из которых больше всего монет номиналом 1 копейка. Их в украинцев 2,43 миллиарда штук.