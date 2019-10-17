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НБУ отозвал банковскую лицензию Укрсоцбанка

НБУ отозвал банковскую лицензию Укрсоцбанка

Национальный банк Украины (НБУ) отозвал банковскую лицензию Укрсоцбанка, входившего в список системных банков. Укрсоцбанк теперь исключен из государственного реестра банков. Такое решение НБУ связано с тем, что Укрсоцбанк присоединился к Альфа-Банку.

“Принятое решение связано с завершением реорганизации Укрсоцбанка путем присоединения к Альфа-Банку по упрощенной процедуре. Правопреемником активов и обязательств Укрсоцбанка с 15 октября 2019 стал Альфа-Банк”, – говорится в сообщении НБУ.

В Нацбанке также отметили, что разрешение на реорганизацию Укрсоцбанка было предоставлено 12 сентября.

Напомним, о том, что Укрсоцбанк может перейти к Альфа-Групп, сообщалось еще в 2015 году. Bank Austria, который объединяет восточноевропейские активы группы UniCredit, сообщал о намерении продать украинский банк еще в начале 2014 года, однако долго не мог найти покупателя для своего актива. Ранее Укрсоцбанк стал преемником прав и обязанностей Уникредит Банк – украинской “дочки” UniCredit.

По материалам Сегодня
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