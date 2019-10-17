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Банкирам, присвоившим 20 млн грн, сообщили о подозрении

Банкирам, присвоившим 20 млн грн, сообщили о подозрении

Правоохранители Киева уведомили о подозрении трех должностных лиц банка, которые присвоили более 20 млн грн, — сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.

«Правоохранители установили, что в течение 2015-2017 годов трое должностных лиц банка вступили в преступный сговор с другим обществом и предоставили кредитные средства под несуществующий залог, а именно машины для формирования пластических материалов (экструдер)», — говорится в сообщении.

Однако при предоставлении кредита с залогом сотрудник Национального банка во время инспекционной проверки подтвердил наличие залогового имущества, а также состояние и условия хранения. Тем самым он вместе с сотрудниками банка внес в официальные документы ложные сведения о предмете залога. В дальнейшем злоумышленники вывели кредитные средства через три подконтрольные общества с ограниченной ответственностью, а деньги банка потратили на собственные нужды.

«Следователи столичной полиции сообщили фигурантам о подозрении в совершении правонарушений, предусмотренных ч.5 ст.191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) и ч.2 ст.28 ч. 2 ст.366 (служебный подлог, совершенное по предварительному сговору группой лиц) УК Украины, — отметили в полиции.

По материалам Hubs
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