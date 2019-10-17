Укргазбанк - первый украинский представитель глобальных принципов ООН по ответственному банкингу

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Государственный Укргазбанк стал первым официальным участником Принципов ответственного банкинга, созданных 130 банками со всего мира по международной инициативе ООН в сфере ответственного финансирования. Об этом говорится на сайте банка.
Это глобальное сообщество, объединяющее треть мирового банковского капитала (47 трлн долл. США) и располагает поддержкой более 130 финучреждений из 45 стран мира.
«Быть первыми – очень почетно, но и очень ответственно – это мы знаем не понаслышке. Ведь мы стали первым ЭКОбанком в Восточной Европе в 2016 году и продолжаем внедрять «зеленые» тренды в Украине. Теперь роль банков уже не ограничивается только обеспечением финансовой стабильности в стране, их роль с каждым днем усиливается, и теперь главная задача – обеспечить устойчивость в экономической, социальной и экологической сферах. Надеюсь, что это послужит хорошим примером и для других украинских банков, ведь глобально эти принципы помогут улучшить устойчивость банковской системы, а банки смогут укрепить доверие инвесторов, клиентов и общества», – отметил председатель правления Укргазбанка Кирилл Шевченко.
Пресс-служба банка сообщает, что отныне в своей деятельности Укргазбанк, как и каждый представитель ответственного банкинга, будет придерживаться 6 принципов:
Принципы ответственного банкинга определяют роль и ответственность банковской отрасли в формировании устойчивого будущего, отмечают в пресс-службе. А кроме того – приведение банковского сектора в соответствие с целями ООН в области устойчивого развития и Парижского климатического соглашения 2015 года. Важно, что они также позволяют банку внедрить устойчивость во всех сферах своей деятельности и определить, где именно он может обеспечивать наибольшее влияние и вклад в устойчивое будущее.
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