Милованов пояснил, какого позитива следует ожидать от снижения учетной ставки

Нацбанк снизил учетную ставку на 1% – до 15,5%. Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов считает это позитивным сигналом – ведь экономика развивается более быстрыми темпами, а инфляция уменьшается. И это на фоне мировых прогнозов, когда похожие на Украину страны развиваются более медленными темпами.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

“Потому что рынок и международные и украинские аналитики ожидали снижения на 0,5%. Большее снижение означает, что НБУ считает украинскую экономику более здоровой, чем ранее прогнозировалось. Инфляция становится меньше, и это происходит быстрее. Эта хорошая новость согласовывается с положительным пересмотром прогнозов экономического роста этого и следующего годов. Например, Минэкономики и Всемирный банк недавно повысили прогноз экономического роста до 3,7% в следующем году. В среднем страны нашей группы в прогнозе Всемирного банка имеют прогноз роста на 1,8%. То есть в условиях, когда экономики мира замедляются, мы ускоряемся, а НБУ видит, что это ускорение оправдано”, – отметил Милованов.

Министр напомнил, что “НБУ принимает свои решения полностью независимо от правительства, парламента и канцелярии президента. У меня, например, не было разговора с НБУ о том, какую ставку они планируют, хоть я и имею там много знакомых и работал в Совете НБУ. Если все будет продолжаться развиваться по хорошему сценарию, то НБУ прогнозирует снижение ставки до 8-9% к концу следующего года”.