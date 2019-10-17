0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 122 0

Милованов пояснил, какого позитива следует ожидать от снижения учетной ставки

Милованов пояснил, какого позитива следует ожидать от снижения учетной ставки

Нацбанк снизил учетную ставку на 1% – до 15,5%. Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов считает это позитивным сигналом – ведь экономика развивается более быстрыми темпами, а инфляция уменьшается. И это на фоне мировых прогнозов, когда похожие на Украину страны развиваются более медленными темпами.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

“Потому что рынок и международные и украинские аналитики ожидали снижения на 0,5%. Большее снижение означает, что НБУ считает украинскую экономику более здоровой, чем ранее прогнозировалось. Инфляция становится меньше, и это происходит быстрее. Эта хорошая новость согласовывается с положительным пересмотром прогнозов экономического роста этого и следующего годов. Например, Минэкономики и Всемирный банк недавно повысили прогноз экономического роста до 3,7% в следующем году. В среднем страны нашей группы в прогнозе Всемирного банка имеют прогноз роста на 1,8%. То есть в условиях, когда экономики мира замедляются, мы ускоряемся, а НБУ видит, что это ускорение оправдано”, – отметил Милованов.

Министр напомнил, что “НБУ принимает свои решения полностью независимо от правительства, парламента и канцелярии президента. У меня, например, не было разговора с НБУ о том, какую ставку они планируют, хоть я и имею там много знакомых и работал в Совете НБУ. Если все будет продолжаться развиваться по хорошему сценарию, то НБУ прогнозирует снижение ставки до 8-9% к концу следующего года”.

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Кредит&Депозит
Смотри также
Весь рынок:Кредит&Депозит Казна и Политика
Все, что мы знаем про:Минэкономразвития
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    РекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.