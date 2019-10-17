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Гендиректор аэропорта "Борисполь" "забыл" указать в декларации более 10,6 млн грн

Гендиректор аэропорта "Борисполь" "забыл" указать в декларации более 10,6 млн грн

Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК) в ходе проверки деклараций генерального директора ГП “Международный аэропорт “Борисполь” Павла Рябикина, судьи Николаевского районного суда Львовской области Юлиана Демьяновского и председателя Полтавского областного совета Александра Беленького выявило признаки декларирования недостоверной информации на сумму более 250 прожиточных минимумов.

Как сообщает пресс-служба НАПК, Павел Рябикин, подавая декларацию за 2016 год, отметил недостоверные сведения о стояночном судне “Рапан”, которое принадлежит ему на праве собственности, и полученном им доходе от предоставления имущества в аренду.

Кроме того, Рябикин не задекларировал собственные корпоративные права и корпоративные права дочери, а также не указал сведения о нежилых помещениях и автомобиле, принадлежащих дочери на праве собственности, и полученном ею доходе от занятия предпринимательской деятельностью. Общая сумма незадекларированного дохода и имущества составляет более 10,6 млн грн.

Юлиан Демьяновский в декларации за 2016 год не указал сведения о корпоративных правах, принадлежащих ему и его супруге, и недостоверно указал размер полученных им и женой доходов.

По материалам Дело
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