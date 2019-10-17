Одну из важных дорог в Украине могут построить с помощью подразделения ООН и без "Укравтодора"

Министерство инфраструктуры Украины планирует подписать меморандум с подразделением ООН – UNOPS о сотрудничестве в сфере аутсорсинга реализации инфраструктурных проектов. С помощью указанной международной организации хотят построить одну из важных автодорог. В дальнейшем механизм сотрудничества с UNOPS могут рекомендовать “Укрзализныце”.

Об этом сообщила заместитель министра инфраструктуры Украины Александра Клитина.

“Проведена очень успешная встреча с UNOPS, Министерство рассматривает возможность подписания меморандума о сотрудничестве в сфере аутсорсинга реализации инфраструктурных проектов, скорее всего, пилотом будет проект в сфере строительства автодорог. Очень интересно будет проанализировать результаты этого сотрудничества в сравнении с системой реализации проектов “Укравтодором”, – поделилась замминистра информацией в прошлую субботу, рассказывая о результатах работы МИУ за неделю.

“МИУ давно пытается наладить сотрудничество с этой организацией. Одна из их специализаций – реализация инфраструктурных проектов и, в частности, строительство автодорог. Компания является неприбыльной, фактически, берет средства с проекта только для реализации и не зарабатывает на нем. Идея в том, чтобы сделать аутсорсинг непосредственно реализации проекта. Система ProZorro в этом плане пока что не совсем совершенна”, – прокомментировала Александра Клитина.