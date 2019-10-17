Наушники Interval Swim Head позволят слушать музыку под водой

Компания H2O Audio, мировой лидер в области водонепроницаемых наушников и аксессуаров, сегодня объявила о выпуске Interval, первого в мире подводного музыкального и тренировочного аксессуара для Apple Watch. Interval был разработан для того, чтобы позволить пловцам наслаждаться музыкой и звуковыми развлечениями, так же как и бегунам.

Система Interval Swim Head состоит из зажима, в котором находятся элементы управления для воспроизведения, и прикрепляется к задней части плавательных очков с наушниками Bluetooth 5, которые подключаются через провод. Этот дизайн направлен на снижение сопротивления для пловцов.

Сами наушники имеют в комплекте 10 вкладышей, чтобы обеспечить лучшую посадку в ушах. H2O Audio заявляет, что использует свои собственные драйверы для подводных динамиков, чтобы обеспечить мощность и четкость звука независимо от того, под водой вы или нет.

Interval Swim Head совместимы с Apple Watch Series 2, 3, 4 и 5. Они будут работать с Apple Music, Pandora, Audible и тому подобное. Наушники имеют рейтинг IPX8 и предназначены для непрерывного использования под водой, а время работы от аккумулятора составляет до шести часов при использовании на 100% громкости. Стоит новинка $ 100 или ≈ ₴ 2490.