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Украинцы отмечают стабильность национальной валюты - опрос (инфографика)

Украинцы отмечают стабильность национальной валюты - опрос (инфографика)

Позитивные изменения в Украине за последний год наблюдаются населением в нескольких сферах, но больше всего в стабильности национальной валюты и состоянии дорог.

Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного социологической группой «Рейтинг».

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Согласно результатам опроса, оценки относительно финансового положения семей:

  • 17% – считают, что ситуация улучшилась,
  • 53% – не увидели сдвигов,
  • 30% – сказали об ухудшении.
  • в динамике с начала года количество тех, кто негативно оценивал экономическую ситуацию как в стране, так и в семье, уменьшилось вдвое.

В большинстве оцениваемых в опросе сфер респонденты или увидели положительные сдвиги, или отметили их отсутствие:

  • почти 40% отметили улучшение в состоянии дорог,
  • 31% – положительные сдвиги в курсе национальной валюты,
  • в ситуации со свободой слова и демократии улучшение увидели 23%.

Относительно возможностей найти работу улучшение увидели 18%, в борьбе с коррупцией улучшение увидели 17%.

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В ряде сфер респонденты также отмечали ухудшение:

  • качество медицинского обслуживания: 45% – отметили ухудшение, 12% – улучшение, 30% – отсутствие изменений,
  • безопасности на дорогах: 46% отметили ухудшение, 12% – улучшение, 34% – отсутствие изменений,
  • тарифов на коммунальные услуги: 52% отметили ухудшение, 8% – улучшение, 3% – отсутствие изменений,
  • цен на основные товары и услуги: 73% отметили ухудшение, 18% – отсутствие изменений и только 3% – улучшение.

По материалам Finance.UA
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