Украинцы отмечают стабильность национальной валюты - опрос (инфографика)

Позитивные изменения в Украине за последний год наблюдаются населением в нескольких сферах, но больше всего в стабильности национальной валюты и состоянии дорог.

Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного социологической группой «Рейтинг».

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Согласно результатам опроса, оценки относительно финансового положения семей:

17% – считают, что ситуация улучшилась,

53% – не увидели сдвигов,

30% – сказали об ухудшении.

в динамике с начала года количество тех, кто негативно оценивал экономическую ситуацию как в стране, так и в семье, уменьшилось вдвое.

В большинстве оцениваемых в опросе сфер респонденты или увидели положительные сдвиги, или отметили их отсутствие:

почти 40% отметили улучшение в состоянии дорог,

31% – положительные сдвиги в курсе национальной валюты,

в ситуации со свободой слова и демократии улучшение увидели 23%.

Относительно возможностей найти работу улучшение увидели 18%, в борьбе с коррупцией улучшение увидели 17%.

В ряде сфер респонденты также отмечали ухудшение: