Украинцы отмечают стабильность национальной валюты - опрос (инфографика)

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Позитивные изменения в Украине за последний год наблюдаются населением в нескольких сферах, но больше всего в стабильности национальной валюты и состоянии дорог.
Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного социологической группой «Рейтинг».
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Согласно результатам опроса, оценки относительно финансового положения семей:
В большинстве оцениваемых в опросе сфер респонденты или увидели положительные сдвиги, или отметили их отсутствие:
Относительно возможностей найти работу улучшение увидели 18%, в борьбе с коррупцией улучшение увидели 17%.
В ряде сфер респонденты также отмечали ухудшение:
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