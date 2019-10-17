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В Windows появится встроенный счетчик FPS

В Windows появится встроенный счетчик FPS

Microsoft в новом обновлении добавит нативную поддержку счетчика FPS. Такое решение позволит геймерам считывать показатель FPS в играх без применения стороннего программного обеспечения. Изменения коснутся интерфейса Game Bar, который можно вызвать, нажав комбинацию клавиш Win+G. Также в Game Bar геймеры смогут быстро проверить загруженность процессора, видеокарты и оперативной памяти.

Microsoft утверждает, что новая версия Game Bar будет загружаться и устанавливаться автоматически, когда выйдет из статуса бета-тестирования, но пользователи сами могут проверить наличие обновленной версии Game Bar в магазине Windows, и загрузить ее вручную. Для ручной установки Game Bar из магазина Windows участие в программе Windows Insider не требуется.

В обновленной версии Game Bar присутствует возможность кастомизации интерфейса, есть возможность изменить положение графика, настроить прозрачность панели или выбрать свой цвет. Грядущее обновление диспетчера задач запланировано на весну 2020 года. Оно будет включать в себя возможность мониторинга температуры процессора и графического ядра видеокарты. Также можно будет узнать, какой тип накопителя установлен в системе. Изменения в диспетчере задач стоит ожидать в следующем году, а счетчик FPS будет доступен всем через магазин Microsoft Store.

По материалам bigmir.net
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