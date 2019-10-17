0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 86 0

Зависимая от угля Польша одобрила план строительства первой АЭС

Зависимая от угля Польша одобрила план строительства первой АЭС

Правительство Польши одобрило планы ведущего бизнесмена построить первую атомную электростанцию в стране, что поможет уменьшить зависимость от угля.

Об этом сообщает “Европейская правда” со ссылкой на АР.

Министерство энергетики прокомментировало во вторник меморандум о понимании, который польская фирма Synthos SA подписала на этой неделе с GE Hitachi Nuclear Energy. Он касается сотрудничества в строительстве малого модульного реактора мощностью 300 МВт в Польше до 2029 года.

Совладелец Synthos Михал Соловов заявил, что его цель заключается в поставке чистой и безопасной энергии в то время, когда Польша должна сокращать использование угля, загрязняющего сырья, от которого страна получает 80% своей энергии.

Министерство заявило, что малые реакторы могут производить энергию для промышленности, но отметили, что правительство еще хочет построить реакторы до 9000 МВт к 2040 году.

В планах правительства сказано, что использование угля может быть прекращено где-то после 2040 года.

По материалам Економічна Правда
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Энергетика
Смотри также
Весь рынок:Энергетика
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    РекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.