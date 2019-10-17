Зависимая от угля Польша одобрила план строительства первой АЭС

Правительство Польши одобрило планы ведущего бизнесмена построить первую атомную электростанцию в стране, что поможет уменьшить зависимость от угля.

Об этом сообщает “Европейская правда” со ссылкой на АР.

Министерство энергетики прокомментировало во вторник меморандум о понимании, который польская фирма Synthos SA подписала на этой неделе с GE Hitachi Nuclear Energy. Он касается сотрудничества в строительстве малого модульного реактора мощностью 300 МВт в Польше до 2029 года.

Совладелец Synthos Михал Соловов заявил, что его цель заключается в поставке чистой и безопасной энергии в то время, когда Польша должна сокращать использование угля, загрязняющего сырья, от которого страна получает 80% своей энергии.

Министерство заявило, что малые реакторы могут производить энергию для промышленности, но отметили, что правительство еще хочет построить реакторы до 9000 МВт к 2040 году.

В планах правительства сказано, что использование угля может быть прекращено где-то после 2040 года.