Правительство упростило открытие представительств иностранных компаний в Украине

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Кабинет министров Украины принял постановление, которое существенно облегчает возможность открытия иностранными компаниями представительства на территории Украины.
Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
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«Мы упрощаем регистрацию представительств иностранных субъектов хозяйствования в Украине, так как устранение барьеров для иностранных инвестиций является фундаментом экономического развития. Уверен, эти изменения создадут благоприятные условия для присутствия иностранных компаний в Украине, увеличат количество инвестиций в нашу экономику и повысят деловую активность», – отметил министр юстиции Денис Малюська.
Какие изменения утверждены:
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