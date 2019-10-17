Правительство упростило открытие представительств иностранных компаний в Украине

Кабинет министров Украины принял постановление, которое существенно облегчает возможность открытия иностранными компаниями представительства на территории Украины.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

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«Мы упрощаем регистрацию представительств иностранных субъектов хозяйствования в Украине, так как устранение барьеров для иностранных инвестиций является фундаментом экономического развития. Уверен, эти изменения создадут благоприятные условия для присутствия иностранных компаний в Украине, увеличат количество инвестиций в нашу экономику и повысят деловую активность», – отметил министр юстиции Денис Малюська.

Какие изменения утверждены:

плата за регистрацию представительства иностранного предприятия в Украине снижена с $2500 до 1 прожиточного минимума для трудоспособных лиц (в 2019 г. – 1921 грн),

для трудоспособных лиц (в 2019 г. – 1921 грн), срок регистрации сокращается с 60 до 20 рабочих дней ,

, для иностранных субъектов хозяйственной деятельности, являющихся резидентами государства-агрессора, регистрация представительства в Украине будет стоить 30 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц и продлится до шестидесяти рабочих дней со дня подачи документов.

Справка Finance.ua:

С начала года НБУ отменил уже более 30 ограничений на валютном рынке.