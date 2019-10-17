0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 47 0

Правительство упростило открытие представительств иностранных компаний в Украине

Правительство упростило открытие представительств иностранных компаний в Украине

Кабинет министров Украины принял постановление, которое существенно облегчает возможность открытия иностранными компаниями представительства на территории Украины.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Читайте также: Нацбанк отменил ряд валютных ограничений

«Мы упрощаем регистрацию представительств иностранных субъектов хозяйствования в Украине, так как устранение барьеров для иностранных инвестиций является фундаментом экономического развития. Уверен, эти изменения создадут благоприятные условия для присутствия иностранных компаний в Украине, увеличат количество инвестиций в нашу экономику и повысят деловую активность», – отметил министр юстиции Денис Малюська.

Лучшие кредитные карты для хранения денег

Какие изменения утверждены:

  • плата за регистрацию представительства иностранного предприятия в Украине снижена с $2500 до 1 прожиточного минимума для трудоспособных лиц (в 2019 г. – 1921 грн),
  • срок регистрации сокращается с 60 до 20 рабочих дней,
  • для иностранных субъектов хозяйственной деятельности, являющихся резидентами государства-агрессора, регистрация представительства в Украине будет стоить 30 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц и продлится до шестидесяти рабочих дней со дня подачи документов.

Справка Finance.ua:

  • С начала года НБУ отменил уже более 30 ограничений на валютном рынке.
  • С 10 июля 2019 года бизнес с иностранным капиталом больше не ограничивается лимитом на перечисление дивидендов за границу или на счета нерезидентов в Украине.
По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика Личные финансы
Все, что мы знаем про:Кабмин
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    РекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.