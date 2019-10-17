В центре занятости рассказали, у кого в Киеве самые высокие зарплаты

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Больше всего в Киеве платят специалистам по компьютерным системам.
Об этом говорится в сообщении Киевского городского центра занятости на странице в Facebook.
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“По данным Киевского городского центра занятости, наиболее оплачиваемой вакансией в Киеве на сегодня должность инженера по компьютерным системам в представительстве иностранной компании”, – говорится в сообщении.
По данным Киевского городского центра занятости среднемесячная зарплата у инженера по компьютерным системам составляет 47 086 грн.
Далее в списке:
Для ряда категорий работников зарплату обещают на уровне 20 тысяч:
По 18 тысяч гривен могут получать шоколадник и оператор по обработке информации и программного обеспечения.
В пределах от 16 000 до 17 000 гривен – зарплата в мастера смены, авторемонтника, газорезчика, механика производства, начальника сектора, мастера зеленого хозяйства, электромеханика по ремонту и обслуживанию электронной медицинской аппаратуры, ремонтника высотных частей зданий и машиниста автогрейдера.
Около 16 000 гривен работодатели обещают контроллеру материалов и изделий, монтажнику систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации, 15 500 грн – строительному электромонтажнику и инженеру-программисту.
До 15 000 гривен будет зарплата в крепильщика, верхолаза, начальника отдела технического контроля, начальника участка, главного конструктора, инженера и специалиста по пожарной безопасности, электромонтажника-наладчика, электромонтера главного щита управления электростанцией, машиниста погрузочной машины и кранового электрика.
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