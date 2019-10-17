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В центре занятости рассказали, у кого в Киеве самые высокие зарплаты

В центре занятости рассказали, у кого в Киеве самые высокие зарплаты

Больше всего в Киеве платят специалистам по компьютерным системам.

Об этом говорится в сообщении Киевского городского центра занятости на странице в Facebook.

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“По данным Киевского городского центра занятости, наиболее оплачиваемой вакансией в Киеве на сегодня должность инженера по компьютерным системам в представительстве иностранной компании”, – говорится в сообщении.

По данным Киевского городского центра занятости среднемесячная зарплата у инженера по компьютерным системам составляет 47 086 грн.

Далее в списке:

  • помощник судьи – 23 000 грн,
  • председатель агентства – 21 005 грн,

Для ряда категорий работников зарплату обещают на уровне 20 тысяч:

  • начальник лаборатории по контролю производства,
  • монтажник наружных трубопроводов,
  • комплектовщик мебели,
  • обивщик мебели,
  • чистильщик дымоходов и каминов,
  • колорист.

По 18 тысяч гривен могут получать шоколадник и оператор по обработке информации и программного обеспечения.

В пределах от 16 000 до 17 000 гривен – зарплата в мастера смены, авторемонтника, газорезчика, механика производства, начальника сектора, мастера зеленого хозяйства, электромеханика по ремонту и обслуживанию электронной медицинской аппаратуры, ремонтника высотных частей зданий и машиниста автогрейдера.

Около 16 000 гривен работодатели обещают контроллеру материалов и изделий, монтажнику систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации, 15 500 грн – строительному электромонтажнику и инженеру-программисту.

До 15 000 гривен будет зарплата в крепильщика, верхолаза, начальника отдела технического контроля, начальника участка, главного конструктора, инженера и специалиста по пожарной безопасности, электромонтажника-наладчика, электромонтера главного щита управления электростанцией, машиниста погрузочной машины и кранового электрика.

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По материалам Finance.UA
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