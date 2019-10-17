Новый автопилот Hyundai научат копировать манеру вождения владельца авто

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Технологии автопилотов становятся все более прогрессивными. Так, сообщается, что компания Hyundai занимается созданием автопилота, который будет и вовсе копировать манеру вождения владельца машины. Об этом сообщает ТСН.
Машинное обучение будет анализировать стиль вождения владельца и копировать его, при включенном автоматическом режиме вождения. В частности, автопилот будет подъезжать к другим автомобилям на то же расстояние, что и владелец. Он также будет реагировать на ускорение других авто и на изменение трафика.
Система под названием SCC-ML может адаптироваться к любому водителю. Остается надеяться, что машина не будет учиться плохим привычкам вождения.
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