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Новый автопилот Hyundai научат копировать манеру вождения владельца авто

Новый автопилот Hyundai научат копировать манеру вождения владельца авто

Технологии автопилотов становятся все более прогрессивными. Так, сообщается, что компания Hyundai занимается созданием автопилота, который будет и вовсе копировать манеру вождения владельца машины. Об этом сообщает ТСН.

Машинное обучение будет анализировать стиль вождения владельца и копировать его, при включенном автоматическом режиме вождения. В частности, автопилот будет подъезжать к другим автомобилям на то же расстояние, что и владелец. Он также будет реагировать на ускорение других авто и на изменение трафика.

Система под названием SCC-ML может адаптироваться к любому водителю. Остается надеяться, что машина не будет учиться плохим привычкам вождения.

По материалам ТСН
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