Новый автопилот Hyundai научат копировать манеру вождения владельца авто

Технологии автопилотов становятся все более прогрессивными. Так, сообщается, что компания Hyundai занимается созданием автопилота, который будет и вовсе копировать манеру вождения владельца машины. Об этом сообщает ТСН.

Машинное обучение будет анализировать стиль вождения владельца и копировать его, при включенном автоматическом режиме вождения. В частности, автопилот будет подъезжать к другим автомобилям на то же расстояние, что и владелец. Он также будет реагировать на ускорение других авто и на изменение трафика.

Система под названием SCC-ML может адаптироваться к любому водителю. Остается надеяться, что машина не будет учиться плохим привычкам вождения.