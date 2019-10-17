До конца года фермеры могут использовать еще почти 4 млрд грн дотаций

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До конца года отечественный агросектор может использовать еще 3,9 млрд грн средств, предусмотренных государственным бюджетом на господдержку АПК.
Об этом свидетельствуют данные Минагрополитики по состоянию на 18 октября.
Так, на 2019 год из общего фонда бюджета на господдержку АПК выделили 5,909 млрд грн. Пока украинские фермеры потратили только 2 млрд грн.
“Свободными” остаются средства по всем правительственным программам, а именно:
2,4 млрд грн по программе поддержки животноводства;
389 млн грн по программе поддержки сельхозпроизводителей;
127 млн грн по программе предоставления кредитов фермерским хозяйствам;
280 млн грн по программе поддержки развития хмелеводства;
647 млн грн по программе поддержки фермерства;
31 млн грн по программе финподдержки мероприятий в агропромышленном комплексе путем удешевления кредитов.
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