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Redmi Note 8T с модулем NFC позирует на рендерах (фото)

Redmi Note 8T с модулем NFC позирует на рендерах (фото)

Известный индийский информатор Судханшу Амбхоре опубликовал на своей страничке в социальной сети Twitter качественные рендеры Redmi Note 8T в подтверждение того, что смартфон все-таки существует и вскоре дебютирует официально.

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Внешне Redmi Note 8T полностью копирует Redmi Note 8, а не Redmi Note 8 Pro. То есть, Redmi Note 8T скорее копия базового Redmi Note 8, а не продвинутого Redmi Note 8 Pro. Кроме того, инсайдер утверждает, что единственным отличием Redmi Note 8T выступает модуль бесконтактных платежей NFC, которого нет в Redmi Note 8.

То есть, платформа и экран останутся прежними (Snapdragon 665 и IPS (LTPS LCD), 6,3″, 2340х1080 (19,5:9), 409 ppi;), как и все остальное.

Презентация Redmi Note 8T ожидается в самое ближайшее время. Возможно, даже вместе с народным камерофоном Xiaomi Mi CC9 Pro со 108-мегапиксельной камерой.

По материалам ITC.ua
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