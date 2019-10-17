От 25 до 35: эксперт объяснил, каким будет курс доллара через год

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Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины анонсировало изменение прогноза курса доллара, показатели которого будут использоваться при расчетах для финальной версии бюджета-2020. В ведомстве заверили, что учтут осеннее укрепление гривны и обратят внимание на изменение макроэкономического прогноза в целом.
Опрошенные эксперты согласны, что курс доллара и в 2019, и в 2020 годах будет зависеть от сценария, по которому пойдет развитие украинской экономики. При этом на гривну влияет множество факторов, а курс, по прогнозам, может в итоге оказаться в диапазоне от 25 до 35 грн/долл. – опять же в зависимости от экономических условий.
“Отношение к гривне заметно улучшилось за последний год за счет возвращения экономики к росту и на фоне резкого торможения инфляции. В этих условиях инвесторы все с большим интересом смотрят на доходность активов в национальной валюте. Их не останавливает тот факт, что НБУ с апреля [по сентябрь] снизил учетную ставку с 18 до 16,5%. Это все равно очень высокий уровень на фоне стремящихся к нулю ставок по основным мировым валютам. Благоприятную для инвесторов картину дополняют прогнозы МВФ, обещающие рост украинской экономики выше 3% в ближайшие несколько лет. Если эти прогнозы подтвердятся, пара гривна/доллар вполне может курсировать в диапазоне 25-28 грн, устремившись к сентябрю-2020 к нижней его границе и развернувшись к росту после.
Более экстремальный негативный сценарий предполагает эскалацию торговых войн и неконтролируемое распространение их последствий на мировые рынки. В данном случае курс может не только пересечь отметку 30 грн за доллар, но и закончить 2020 год вблизи 35 грн/долл.”, – считает экономический эксперт, глава “EXANTE Украина” Владимир Позний.
В госбюджете-2019 расчеты производились, исходя из курса на конец 2019 года на уровне 29,4 грн/долл, а в проекте бюджета-2020 – уже 28,2 грн/долл.
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