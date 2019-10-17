Президент подал законопроект, отменяющий монополию на производство спирта

Президент Владимир Зеленский подает в Верховную Раду законопроект, который вносит правки в закон “О государственном регулировании производства и оборота спирта этилового, коньячного и плодового, алкогольных напитков, табачных изделий и горючего” по либерализации деятельности в сфере производства и оборота спирта этилового.

Цель законопректа – создать в Украине “цивилизованный конкурентный” рынок спирта и ликероводочных изделий.

Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.

Как отмечается, за последние 10 лет производство легального спирта в стране сократилось в четыре раза. В то же время на теневом рынке этот показатель растет и составляет на 2019 год около 55% от общего потребления пищевого спирта. Новый законопроект должен способствовать детенизации производства и оборота ликеро-водочной продукции.

Законопроект отменит госмонополию на производство этого вида продукта с 1 января 2020 года.

Таким образом, с нового года субъекті хозяйствования любой формы собственности смогут производить пищевой спирт после получения лицензии. Также лицензия нужна будет и для оптовой реализации продукта. Предприятия, которые получат лицензию на производство, согласно инициативе Президента, смогут осуществлять экспорт этилового спирта, в том числе спирта этилового ректификованного виноградного, спирта этилового ректификованного плодового.

Кроме того, с целью защиты отечественного товаропроизводителя законопроектом предусмотрено, что в то же время импорт спирта до 1 января 2022 смогут осуществлять только уполномоченные Кабмином госпредприятия. Таким образом закон будет защищать отечественного производителя.