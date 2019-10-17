Президент подал законопроект, отменяющий монополию на производство спирта

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Президент Владимир Зеленский подает в Верховную Раду законопроект, который вносит правки в закон “О государственном регулировании производства и оборота спирта этилового, коньячного и плодового, алкогольных напитков, табачных изделий и горючего” по либерализации деятельности в сфере производства и оборота спирта этилового.
Цель законопректа – создать в Украине “цивилизованный конкурентный” рынок спирта и ликероводочных изделий.
Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.
Как отмечается, за последние 10 лет производство легального спирта в стране сократилось в четыре раза. В то же время на теневом рынке этот показатель растет и составляет на 2019 год около 55% от общего потребления пищевого спирта. Новый законопроект должен способствовать детенизации производства и оборота ликеро-водочной продукции.
Законопроект отменит госмонополию на производство этого вида продукта с 1 января 2020 года.
Таким образом, с нового года субъекті хозяйствования любой формы собственности смогут производить пищевой спирт после получения лицензии. Также лицензия нужна будет и для оптовой реализации продукта. Предприятия, которые получат лицензию на производство, согласно инициативе Президента, смогут осуществлять экспорт этилового спирта, в том числе спирта этилового ректификованного виноградного, спирта этилового ректификованного плодового.
Кроме того, с целью защиты отечественного товаропроизводителя законопроектом предусмотрено, что в то же время импорт спирта до 1 января 2022 смогут осуществлять только уполномоченные Кабмином госпредприятия. Таким образом закон будет защищать отечественного производителя.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
В Раде предлагают освободить "чернобыльцев" от растаможки авто2 ч. назад - 840 5
В каких городах Украины получают самые большие зарплатыВчера, 20:01 - 1554 4
В НБУ рассказали о планах борьбы с олигархами, не возвращающими кредитыВчера, 19:00 - 997 3
Стартап с украинским соучредителем привлек $500 000Вчера, 13:41 - 1512 3
Электронные чеки: что изменится для ФЛП с 19 апреля4 ч. назад - 1161 2
МВД изменило правила получения водительских прав: основные нововведенияВчера, 15:03 - 2410 1
Субсидианты будут платить за коммуналку большеВчера, 16:06 - 2335
Еще один производитель сигарет отзывает 350 миллионов уплаченного акцизаВчера, 16:13 - 1988 1
В каких городах Украины получают самые большие зарплатыВчера, 20:01 - 1554 4
Стартап с украинским соучредителем привлек $500 000Вчера, 13:41 - 1512 3
Volvo представила свой первый электромобиль17.10.2019, 12:10 - 1408
Google презентовал новую модель смартфона Pixel 4 (фото)16.10.2019, 12:10 - 912
Hymer анонсировал первый беспилотный дом на колесах (видео)13.10.2019, 12:10 - 1645 1
Aston Martin показал самую дорогую модель в своей истории (фото, видео)09.10.2019, 12:10 - 1953
Sony представила новый смартфон (фото)08.10.2019, 11:10 - 2906