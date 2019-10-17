Эксперты объяснили, почему бензин на АЗС не дешевеет

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В Украине в ближайшую неделю может подешеветь топливо. Однако не все трейдеры будут снижать цены.
“Рост цен в предыдущие месяцы на дизтопливо был вызван введением со стороны Украины пошлин на транспортировку его из России трубопроводным транспортом. Сейчас рынок адаптировался. Снова стал актуальным вопрос снижения цен в рознице. Потенциал для снижения есть, но утверждать, что трейдеры снизят цены, сложно”, – объясняет директор консалтинговой группы “А-95” Сергей Куюн.
По его словам, имеем запасы автогаза. В отдельных областях он ощутимо подешевел.
Директор научно-технического центра “Психея” Сергей Сапегин говорит, что рынок автогаза сбалансированный. В рознице цены имеют потенциал к снижению. Так, за последние полгода снижение оптовых цен составило 15,1%, а розничные упали на 3,2%.
“У операторов есть достаточный запас для снижения цен, так как мировые цены на топливо падают. Розничная цена на дизтопливо может быть ниже текущей на 4-5 гривен. Это касается не только дизтоплива, но и высокооктановых бензинов”, – добавляет Сапегин.
По его словам, удешевление может не дойти до конечного потребителя.
“Неэффективность рынка компании покрывают за счет высоких розничных цен. В Украине количество АЗС в 4,5 раза превышает потребности. Это все – лишняя инфраструктура, затраты на содержание которой перекладываются на плечи конечного потребителя”, – отмечает Сапегин.
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