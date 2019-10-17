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WeWork перейдет под контроль SoftBank – WSJ

WeWork перейдет под контроль SoftBank – WSJ

Совет директоров сети коворкинга WeWork одобрил сделку с SoftBank, по итогам которой японская компания получит контрольный пакет ее акций.

Об этом сообщает The Wall Street Journal.

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Соответствующее предложение японской компании утверждало руководство совета директоров, отклонив конкурентное предложение от JPMorgan Chase & Co.

Согласно условиям сделки, SoftBank с долей 29% выкупит у Ньюмана акции на общую сумму около $1 млрд. Также компания предоставит ему $500 млн в кредит на погашение долгов перед JPMorgan и заплатит $185 млн в качестве отступных.

В результате Ньюман должен будет покинуть совет директоров, рассказали источники. Однако он сохранит долю в WeWork и останется наблюдателем в совете директоров.

После неудачного IPO компании угрожает кризис ликвидности: деньги у нее могут закончиться уже через несколько недель. Поэтому WeWork понадобилось срочно найти средства на продолжение деятельности.

Сеть WeWork существует с 2010 года. В январе WeWork была оценена в $47 млрд. Исходя из этой оценки, The Wall Street Journal называла компанию самым дорогим стартапом в США.

По материалам Mind
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