Ахметов получил полный контроль над "Запорожсталью"

Горно-металлургическая группа “Метинвест” бизнесмена Рината Ахметова купила 47% акций металлургического комбината “Запорожсталь” у аффилированных компаний.

В частности, компания Metinvest B.V. приобрела 47% акций “Запорожстали”, а компании Brandfeld finance limited и Lasartico holdings limited (обе — Кипр) вышли из состава акционеров. По данным СМИ, руководителем кипрских компаний является генеральный директор “Метинвеста” Юрий Рыженков.

Напомним, что в июле 2012 года группа “Метинвест” вместе с группой инвесторов стала собственником свыше 50% акций “Запорожстали” (Метинвест — 49%, группа инвесторов — 1% акций), а также ранее принадлежащих группе “Индустриал” акций в ряде других горно-металлургических предприятий.