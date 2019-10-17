Ахметов получил полный контроль над "Запорожсталью"

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Горно-металлургическая группа “Метинвест” бизнесмена Рината Ахметова купила 47% акций металлургического комбината “Запорожсталь” у аффилированных компаний.
В частности, компания Metinvest B.V. приобрела 47% акций “Запорожстали”, а компании Brandfeld finance limited и Lasartico holdings limited (обе — Кипр) вышли из состава акционеров. По данным СМИ, руководителем кипрских компаний является генеральный директор “Метинвеста” Юрий Рыженков.
Напомним, что в июле 2012 года группа “Метинвест” вместе с группой инвесторов стала собственником свыше 50% акций “Запорожстали” (Метинвест — 49%, группа инвесторов — 1% акций), а также ранее принадлежащих группе “Индустриал” акций в ряде других горно-металлургических предприятий.
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