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Гончарук сообщил, продолжится ли реформа децентрализации

Гончарук сообщил, продолжится ли реформа децентрализации

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что правительство в любом случае продолжит реформу децентрализации, передает пресс-служба Кабмина.

Во время совещания премьер-министра Украины Алексея Гончарука с представителями Ассоциации городов Украины, глава правительства уделил внимание сотрудничеству Кабмина с местными органами власти. По мнению главы правительства, от этого напрямую зависит качество жизни украинцев.

“Мы с вами в одной лодке и должны вместе решать проблемы людей”, — сказал Алексей Гончарук.

Премьер также добавил, что правительство всегда открыто к диалогу с обществом, планируя в дальнейшем продолжение организации совещаний с представителями местных органов. Глава правительства считает, что в данном аспекте допустимо создание специальных служб для обратной связи с представителями громад, решения конкретных проблем, а также реализации инициатив, предлагаемых на местах.

“Реформа децентрализации точно будет продолжаться! И в ее рамках громады получат больше полномочий”, — подчеркнул Премьер-министр.

Гончарук также отметил, что сейчас идет работа над созданием функциональной инфраструктурной сети по всей Украине.

По материалам УНН
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